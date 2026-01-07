la gestione del bosco quattro milioni di euro dalla regione lombardia

La Regione Lombardia ha destinato quasi 4 milioni di euro per la gestione del bosco nella provincia di Sondrio. Con 29 domande finanziate, Sondrio si colloca al secondo posto tra le province lombarde, dopo Brescia, per numero di interventi approvati. Questa iniziativa mira a sostenere la cura e la tutela delle aree forests, favorendo un uso sostenibile del patrimonio naturale locale.

SONDRIO Con 29 domande finanziate con quasi 4 milioni di euro la provincia di Sondrio tra le lombarde è seconda soltanto a Brescia (85 domande – 16,2 milioni di euro). "Investire nelle foreste significa investire nella sicurezza dei cittadini, nella qualità dell’ambiente e nella capacità delle comunità locali di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico. È una scelta di responsabilità verso le aree rurali e montane della Lombardia ". Lo ha affermato l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi riguardo ai quasi 30 milioni della misura del Programma di sviluppo rurale, che andranno a finanziare 186 domande per interventi diffusi sul territorio lombardo dove le foreste occupano circa 618. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

