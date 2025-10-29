Umbria dalla Regione quattro milioni di euro in più per il turismo

Perugiatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di Stefania Proietti, su proposta dell’assessora al Turismo, Simona Meloni, ha deciso di rimodulare il “Bando per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive” del 2024, portando il totale delle risorse disponibili, spiega la Regione Umbria, “da 17,5 a 21,5 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

