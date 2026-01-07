La dinastia calcistica dei Tamajo prosegue | il baby Aristide firma per la Nissa giocherà in Serie D
La famiglia Tamajo continua la propria tradizione nel calcio: Aristide, giovane promessa e figlio di Edy Tamajo, ha firmato con la Nissa, formazione di Serie D. Questa scelta segna un nuovo passo nel percorso sportivo della famiglia, mantenendo viva la passione per il calcio e il legame con la città. La firma rappresenta un importante traguardo per il talento emergente, che si appresta ad affrontare una nuova sfida nel massimo livello dilettantistico italiano.
Di padre in figlio. La dinastia calcistica dei Tamajo prosegue. Aristide, figlio di Edy - assessore regionale alle Attività produttive e nipote dell'assessore comunale all'Istruzione (anche lui di nome Aristide) - ha firmato per la Nissa, la squadra del vulcanico patron Luca Giovannone che milita. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
