Curling l’Italia perde con la Svizzera e si giocherà il bronzo europeo Prosegue il tabù semifinale
La Nazionale italiana maschile di curling è arrivata ad un passo dalla finale per l’oro ai Campionati Europei 2025 di Lohja (in Finlandia), cedendo solamente all’ultimo tiro del decimo end contro la Svizzera proprio come era avvenuto un paio di giorni fa durante il round robin. Gli Azzurri avranno comunque la possibilità di giocarsi il bronzo stasera (ore 18.00) nello spareggio con la temibile Scozia oro mondiale in carica guidata dal fenomenale skip Bruce Mouat. Considerando il livello degli avversari, il rischio di rimanere fuori dal podio per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale è molto alto per il team capitanato da Joel Retornaz. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
NIENTE FINALE PER GLI AZZURRI La Svizzera rimonta l'Italia nell'ultimo end e si prende la semifinale europea! Per Retornaz e compagni ora resta la sfida per il bronzo continentale #Curling #ECC #Italy - facebook.com Vai su Facebook
#Curling Europei - Finalmente Italia! Le azzurre ritrovano la vittoria: 5-3 alla Germania, il video dell’ultima stone dlvr.it/TPTYjR Vai su X
Curling, l’Italia perde con la Svizzera e si giocherà il bronzo europeo. Prosegue il “tabù semifinale” - La Nazionale italiana maschile di curling è arrivata ad un passo dalla finale per l'oro ai Campionati Europei 2025 di Lohja (in Finlandia), cedendo ... Da oasport.it
Curling, l’Italia sbatte contro il muro della Svizzera: Constantini e compagne ko agli Europei - 4 nella seconda partita degli Europei 2025 di curling femminile: dopo il successo sofferto ottenuto questa ... Riporta oasport.it