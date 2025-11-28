Curling l’Italia perde con la Svizzera e si giocherà il bronzo europeo Prosegue il tabù semifinale

La Nazionale italiana maschile di curling è arrivata ad un passo dalla finale per l’oro ai Campionati Europei 2025 di Lohja (in Finlandia), cedendo solamente all’ultimo tiro del decimo end contro la Svizzera proprio come era avvenuto un paio di giorni fa durante il round robin. Gli Azzurri avranno comunque la possibilità di giocarsi il bronzo stasera (ore 18.00) nello spareggio con la temibile Scozia oro mondiale in carica guidata dal fenomenale skip Bruce Mouat. Considerando il livello degli avversari, il rischio di rimanere fuori dal podio per la terza edizione consecutiva della rassegna continentale è molto alto per il team capitanato da Joel Retornaz. 🔗 Leggi su Oasport.it

