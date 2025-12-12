Svolta McKennie incontro per la firma | dove giocherà

La situazione di Weston McKennie si intensifica con un incontro imminente per la firma di un nuovo contratto. Nel frattempo, emergono dettagli sul suo possibile trasferimento, aggiungendo un nuovo capitolo al futuro del giocatore e della Juventus. Ecco le ultime novità su questa vicenda che tiene con il fiato sospeso i tifosi.

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro di McKennie: ecco cosa sta succedendo in casa Juventus. Da anni sembra destinato a fare le valigie, ma alla fine Weston McKennie rimane puntualmente alla Juve e si rivela uno degli elementi imprescindibili della rosa. È successo prima con Pirlo, poi con Allegri, successivamente con Thiago Motta e Tudor e sta succedendo ancora con Luciano Spalletti. Weston McKennie (Ansa) – TvPlay.it Il centrocampista statunitense sta confermando di essere un jolly preziosissimo, capace di disimpegnarsi al meglio in qualsiasi zona del campo. Contro il Napoli si è reso protagonista dell’assist a Yildiz, ma ha sulla coscienza l’errato colpo di testa con cui ha servito involontariamente il liberissimo Hojlund. Tvplay.it

Dalla paura alla svolta: la #Juventus piega il #Pafos 2-0. Decisivi #McKennie e #David buff.ly/gnbMiJ0 Tutti i dettagli su barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: buff.ly/utGzAWS x.com

Occhi aperti su un nuovo possibile bug di listone pronto a svoltare il tuo centrocampo In molte leghe è anche svincolato #fantamaster - facebook.com facebook