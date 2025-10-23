Calciomercato Inter dalla Germania sicuri | Kim Min-Jae del Bayern Monaco obiettivo concreto

Ilprimatonazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nome di Kim Min-Jae è tornato d’attualità in casa Inter. Il profilo del difensore sudcoreano del Bayern Monaco, che in Italia ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 20222023 vincendo lo scudetto con Luciano Spalletti in panchina, non è stato accantonato dalla società nerazzurra. Come riportato dalla BILD, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato inter dalla germania sicuri kim min jae del bayern monaco obiettivo concreto

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, dalla Germania sicuri: Kim Min-Jae del Bayern Monaco obiettivo concreto

Approfondisci con queste news

calciomercato inter germania sicuriInter, un colpo sicuro a gennaio: il secondo arriva dopo tre cessioni - Marotta pensa alle cessioni di Zielinski, Diouf e Palacios e agli arrivi di Ordonez e Frendrup ... Scrive calciomercato.it

calciomercato inter germania sicuriInter, la cessione di Bisseck non è da escludere: la situazione - Il giocatore tedesco non è tra le prime scelte di Cristian Chivu, aspetto testimoniato dalle sole due ... Segnala fantacalcio.it

calciomercato inter germania sicuriPagina 0 | Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania - L'idea principale è condivisa tra nerazzurri e rossoneri: tutte le alternative ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Germania Sicuri