Juventus | Chiesa vicino al ritorno?

Federico Chiesa si avvicina al ritorno alla Juventus, con l’accordo che sembra ormai vicina. L’esterno azzurro ha espresso entusiasmo per il progetto bianconero e desidera rilanciarsi sotto la guida di Luciano Spalletti. La trattativa, tuttavia, richiede ancora tempo e pazienza prima di formalizzare il trasferimento.

Federico Chiesa è sempre più vicino a un ritorno alla Juventus, ma la trattativa richiede pazienza. L'esterno azzurro ha dato il suo gradimento totale al progetto bianconero, attratto dalla possibilità di lavorare con Luciano Spalletti e rilanciarsi in un ambiente che conosce alla perfezione. Il sì del giocatore è arrivato, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.

Ceccarini: "La Juve non ha mai pensato di vendere David. Chiesa? Ritorno mai così vicino” - com, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera ospite di Cose di Calcio in cui si è soffermato inizialmente sul cambio ... tuttojuve.com

Chiesa, ritorno alla Juventus: quando Spalletti lo paragonava a Sinner - Chiesa può tornare alla Juventus e a lavorare con Spalletti: è stato il suo ct per un anno e ne ha sempre parlato bene, addirittura paragonandolo a Sinner chiesa torna alla juventus: ecco i suoi prece ... panorama.it

Juventus..torna Chiesa? Sembra di sì...

Chiesa dà precedenza alla Juventus Come riportato da Tuttosport anche Napoli e Roma si sono informare per l'esterno del Liverpool che però accorda priorità ai bianconeri La notizia completa nel primo commento - facebook.com facebook

#Chiellini spinge per il ritorno di #Chiesa alla #Juventus. Ovviamente serve una formula che possa convincere tutti, possibilmente il prestito e bisogna lavorare con il #Liverpool. Ma sull’operazione ci sono varie correnti di pensiero in casa bianconera, no x.com

