Niccolò Ceccarini ha commentato la situazione di Jonathan David, precisando che il giocatore non è in vendita. Riguardo alla possibile visita di Chiesa, si parla di un ritorno vicino. Le parole di Ceccarini chiariscono l’approccio del club, mantenendo una posizione stabile e senza alimentare speculazioni, in un contesto di aggiornamenti sulle questioni di mercato e sulle condizioni dei singoli atleti.

Cambio di umore, ma non di strategia. A fare chiarezza è Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Bianconera, che ridimensiona il caso Jonathan David dopo il gol segnato contro il Lecce. “In Italia il calcio lo viviamo così: si passa da un estremo all’altro. Dopo il rigore sbagliato contro il Lecce sembrava certa la sua cessione, ora invece lo si vuole trattenere. La realtà è più lineare: la Juventus non ha mai pensato di vendere David, a meno di un’offerta irrinunciabile. Ma questo vale per quasi tutti.” Nessun dietrofront, quindi, ma una lettura più fredda della situazione. David resta centrale nel progetto della Juventus, al netto delle oscillazioni emotive del contesto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Ceccarini: “David mai in vendita. Chiesa? Ritorno vicino”

