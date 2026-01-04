Chiesa Juve ritorno più vicino? L’ultimo segnale che arriva dall’Inghilterra

Le recenti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra suggeriscono che il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus potrebbe essere più vicino. Dopo le esperienze con il Liverpool, il calciatore italiano sembra avvicinarsi a un possibile trasferimento o rientro in bianconero. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma l’indiscrezione alimenta l’interesse e la speranza dei tifosi per un possibile ritorno del giocatore alla Juventus.

Il caso Federico Chiesa continua a far discutere in Inghilterra e in Italia. La sessione di mercato invernale è entrata nel vivo, e mentre le voci su un possibile ritorno del classe 1997 in Serie A si susseguono, il campo continua a emettere verdetti inequivocabili: l'esterno italiano continua ad essere ai margini delle scelte del tecnico del Liverpool, Arne Slot. Ennesima esclusione in casa Liverpool. Nel match odierno contro il Fulham, terminato con un rocambolesco 2-2, Chiesa è stato costretto a guardare quasi tutta la partita dalla panchina.

Chiesa e la Juventus nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione reale; Chiesa e la Juventus nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione reale; Juventus più nomi per l’attacco | da Chiesa a Damsgaard e suggestione Salah.

