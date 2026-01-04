Chiesa Juve ritorno più vicino? L’ultimo segnale che arriva dall’Inghilterra
Le recenti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra suggeriscono che il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus potrebbe essere più vicino. Dopo le esperienze con il Liverpool, il calciatore italiano sembra avvicinarsi a un possibile trasferimento o rientro in bianconero. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma l’indiscrezione alimenta l’interesse e la speranza dei tifosi per un possibile ritorno del giocatore alla Juventus.
sul futuro dell’ex esterno bianconero del Liverpool. Il caso Federico Chiesa continua a far discutere in Inghilterra e in Italia. La sessione di mercato invernale è entrata nel vivo, e mentre le voci su un possibile ritorno del classe 1997 in Serie A si susseguono, il campo continua a emettere verdetti inequivocabili: l’esterno italiano continua ad essere ai margini delle scelte del tecnico del Liverpool, Arne Slot. Ennesima esclusione in casa Liverpool. Nel match odierno contro il Fulham, terminato con un rocambolesco 2-2, Chiesa è stato costretto a guardare quasi tutta la partita dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Un brano amatissimo, l’organo che riempie la chiesa e un applauso che arriva dal cuore: così Milano ha accompagnato l’ultimo saluto all’artista
Leggi anche: Frattesi Juve, strada sempre più in salita: Inter rigida sulla valutazione, dall’Inghilterra spunta un’alternativa gradita a Spalletti. Il nome
Chiesa e la Juventus nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione reale; Chiesa e la Juventus nostalgia o necessità? Perché il ritorno è più un’idea romantica che un’operazione reale; Juventus più nomi per l’attacco | da Chiesa a Damsgaard e suggestione Salah.
Chiesa e il possibile ritorno alla Juve. Favorevoli o contrari? Il parere di cinque esperti - Del figlio d'arte, oggi al Liverpool, se ne parla in chiave Juventus: il classe 1997 potrebbe tornare in prestito in bianconero in cerca ... tuttojuve.com
Chiesa-Juve, pressing ulteriore per riportare l’attaccante alla corte bianconera. La situazione attuale - Juve, arriva l’ulteriore pressing per provare a riportare l’attaccante in casa bianconera Il tema Chiesa- calcionews24.com
Chiesa-Juventus, ritorno possibile? Spalletti e Chiellini lo stimano, l’ex bianconero riflette sull’addio al Liverpool - Spalletti e Chiellini lo stimano, l’ex bianconero riflette sull’addio al Liverpool Un nuovo ballo con la Signora per chiudere ... tuttojuve.com
#Chiesa - #Juventus, ritorno possibile #Spalletti e #Chiellini lo stimano, l’ex bianconero riflette sull’addio al Liverpool. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa starebbe riflettendo su un possibile cla - facebook.com facebook
Calciomercato #Juve #Chiesa in pole: la strategia e gli altri profili x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.