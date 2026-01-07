Juve-Chiesa il Liverpool non apre | solo cessione definitiva

La trattativa tra Juventus e l’entourage di Federico Chiesa prosegue, con il Liverpool che al momento non ha aperto a un eventuale prestito. Secondo quanto riportato da Mediaset, la possibilità di una cessione definitiva rimane aperta, anche se le opzioni sono limitate. Orazio Accomando fornisce un aggiornamento sui contatti attuali tra i bianconeri e il giocatore, evidenziando la complessità della situazione.

La pista Federico Chiesa resta viva, ma il margine di manovra è stretto. Dagli studi Mediaset, Orazio Accomando fa il punto sui contatti in corso tra la Juventus e l’entourage dell’esterno offensivo. “I contatti con il giocatore e con il suo entourage sono costanti. La Juventus sta cercando di capire le condizioni del Liverpool, che chiede una cifra vicina ai 12 milioni di euro per una cessione definitiva.” La linea dei Reds è rigida. “Il Liverpool chiude alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, sia con la Juve sia con altre squadre italiane. Se deve cedere Chiesa, lo fa solo a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Chiesa, il Liverpool non apre: solo cessione definitiva Leggi anche: “Solo Slot non ne riconosce il valore”, Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool. Slot apre alla sua cessione Leggi anche: Chiesa Juve, duello di mercato con quella big di Serie A: il Liverpool ha già dettato le condizioni per una sua cessione a gennaio. Ultime Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula; Chiesa, luci e ombre a Liverpool: idolo dei tifosi, ma Slot lo usa poco; Juventus, le condizioni per arrivare a Chiesa: il Liverpool apre; Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre, ma solo a titolo definitivo. CHIESA, RITORNO? Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre, ma solo a titolo definitivo - Juventus, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre, ma solo a titolo definitivo ... statoquotidiano.it

