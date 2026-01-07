Italia in lutto per i funerali delle vittime di Crans-Montana | Non deve succedere mai più

L’Italia si stringe nel ricordo delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, durante i funerali a Milano, Roma e Bologna. Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, tutti 16enni, sono stati ricordati in momenti di commozione e riflessione. L’evento ha suscitato un profondo senso di dolore e il desiderio che tragedie simili non si ripetano mai più.

Giornata di lutto per l'#Italia. Oggi a #Milano, #Genova, #Bologna e #Roma si sono svolti i funerali delle cinque delle sei vittime di #CransMontana. La #Juventus ha voluto esprimere la propria vicinanza con un messaggio sui social

