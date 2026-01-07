Italia in lutto per i funerali delle vittime di Crans-Montana | Non deve succedere mai più

L’Italia si stringe nel dolore per i funerali delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno. A Milano, Roma e Bologna si sono svolti i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, tutti 16enni. Un momento di riflessione e memoria per ragazzi che non potranno più tornare. Un dolore condiviso che invita a riflettere sulla sicurezza e sulla prevenzione.

A Milano, Roma e Bologna i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, i 16enni morti a Capodanno nell'incendio di Crans-Montana. A Lugano il saluto alla 15enne Sofia Prosperi, domani Genova accompagnerà nell'ultimo viaggio Emanuele Galeppini.

