Oggi si tengono i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Un momento di lutto collettivo per la comunità italiana, che si stringe intorno alle famiglie coinvolte in questa dolorosa perdita. La cerimonia rappresenta un'occasione per ricordare le vite spezzate in una notte tragica.

(Adnkronos) – Si svolgono oggi i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane morte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. A morire nell’incendio del bar Le Constellation, sono stati in tutto 40, 116 i feriti. Avevano 16 anni Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Riccardo Minghetti, 17 anni Emanuele Galeppini, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana, oggi funerali di 5 dei 6 giovani morti

