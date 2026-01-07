Italia in lutto per le vittime di Crans-Montana oggi funerali di 5 dei 6 giovani morti
Oggi si tengono i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane del tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Un momento di lutto collettivo per la comunità italiana, che si stringe intorno alle famiglie coinvolte in questa dolorosa perdita. La cerimonia rappresenta un'occasione per ricordare le vite spezzate in una notte tragica.
(Adnkronos) – Si svolgono oggi i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane morte nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. A morire nell’incendio del bar Le Constellation, sono stati in tutto 40, 116 i feriti. Avevano 16 anni Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e Riccardo Minghetti, 17 anni Emanuele Galeppini, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Crans-Montana, strazio senza fine. Oggi in Italia le salme di cinque ragazzi: identificati i sei giovani connazionali morti. Anche Riccardo e Sofia tra le vittime
Leggi anche: Oggi i funerali dei ragazzi morti nella strage di Crans Montana. Meloni al Niguarda lontana dai riflettori
Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma; Crans-Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni. Aperte camere ardenti - Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana; Crans-Montana, domani il rientro con volo di Stato di cinque delle sei salme dei giovani italiani; Milano, poi Genova, Bologna, Roma: le vittime italiane di Crans-Montana sono a casa.
Strage di Crans-Montana, giornata di lutto: oggi i funerali delle vittime italiane - Montana: oggi l’ultimo saluto ai giovani vittime italiane tra Milano, Roma, Bologna, Genova e Lugano. notizie.it
Chiara Costanzo e Achille Barosi, a Linate atterrato il volo con le vittime di Crans-Montana. Aperte le camere ardenti. La diretta da Milano - La città accoglie i due liceali morti nella strage di Capodanno: allo scalo lombardo il presidente del Senato La Russa, il sindaco Sala e il governatore Fontana: “Momento straziante”. ilgiorno.it
Oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di Crans-Montana, un minuto di silenzio nelle scuole - L'abbraccio collettivo per salutare le giovanissime vittime. today.it
