Manovra 2026 stop supplenze brevi alle medie e alle superiori | cosa cambia nella scuola
Niente più supplenze esterne per assenze inferiori ai 10 giorni nella scuola secondaria. È quanto prevede la bozza della nuova legge di Bilancio, che introduce un cambiamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Stop supplenze brevi alle medie e alle superiori: cosa cambia con la manovra
Manovra, testo bloccato, divise in rivolta: Noi poliziotti e militari traditi dal governo. Tassa affitti brevi verso lo stop. Banche: si tratta.
Supplenze brevi, la legge di bilancio 2026 introduce lo stop alle sostituzioni dei docenti sotto i 10 giorni - Secondo la bozza della "manovra" 2026 i presidi dovranno sostituire i professori assenti usando ore di potenziamento. Come scrive skuola.net
Bozza della Manovra, stop alle supplenze brevi nelle scuole secondarie - Nella bozza di Manovra si parla di uno stop alle supplenze brevi per le assenze temporanee dei docenti della scuola secondaria. Segnala catania.liveuniversity.it
Manovra 2026, stop supplenze brevi alle medie e alle superiori: cosa cambia nella scuola - Niente più supplenze esterne per assenze inferiori ai 10 giorni nella scuola secondaria. Da msn.com