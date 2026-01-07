Irpinia scuole chiuse per neve | ordinanze in diversi comuni per l’8 gennaio

In Irpinia, a causa delle previsioni di neve, diversi comuni hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche per l’8 gennaio 2026. Le ordinanze sono state emanate dalle autorità locali in conseguenza delle condizioni meteorologiche previste dalla Protezione Civile regionale. La misura riguarda le scuole di vari comuni della provincia di Avellino, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

IRPINIA – Le previsioni di precipitazioni nevose annunciate dalla Protezione Civile regionale portano alla sospensione delle lezioni in vari comuni della provincia di Avellino per la giornata di giovedì 8 gennaio 2026. Le amministrazioni locali hanno scelto di intervenire in via precauzionale.

