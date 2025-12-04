Scuole chiuse per allerta meteo in Calabria e Puglia | l' elenco dei comuni interessati dalle ordinanze

Scuole chiuse per allerta meteo in diversi comuni di Puglia e Calabria, l'evoluzione del quadro atmosferico conferma piogge sparse al Sud. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scuole chiuse per allerta meteo in Calabria e Puglia: l'elenco dei comuni interessati dalle ordinanze

Altre letture consigliate

Giovedì da incubo per il maltempo, ecco dove saranno chiuse le scuole - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo scuole chiuse giovedì 4 dicembre: stop alle lezioni in diversi comuni. ELENCO IN AGGIORNAMENTO Vai su X

Maltempo, giovedì da incubo: scuole chiuse e allerta meteo in 6 regioni per temporali e mareggiate. Acqua alta a Venezia, mini-cicloni al Sud - Maltempo, da giovedì 4 dicembre, un minimo depressionario posizionato sul Mar Ionio, in movimento verso i Balcani, porta precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere ... Come scrive leggo.it

Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani 4 dicembre: l’elenco dei comuni - Per domani, giovedì 4 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione in Basilicata, Calabria e Puglia e una allerta gialla in ... Lo riporta fanpage.it

Allerta Meteo, zone joniche a rischio alluvione: è allarme maltempo, allerta arancione e scuole chiuse | LIVE - Una nuova e intensa ondata di maltempo è pronta a colpire gran parte del Paese, con particolare forza al Sud. Segnala strettoweb.com

Scuole chiuse per allerta meteo: l’elenco dei comuni in provincia di Cosenza - La decisione del primo cittadino Pino Capalbo arriva dopo il messaggio di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile della Calabria sulle indicazioni fonirte dall’Arpacal ... Si legge su cosenzachannel.it

Ciclone e allerta arancione nel cosentino, scuole chiuse domani in alcuni comuni – ELENCO - A seguito dell‘allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale alcuni comuni hanno deciso per la chiusura delle scuole ... Si legge su quicosenza.it

Allerta meteo gialla e arancione oggi 4 dicembre 2025: fulmini, temporali e vento forte. Le regioni colpite - Il maltempo si farà sentire su un'ampia zona del meridione, in particolar modo Puglia, Basilicata e Calabria. Segnala today.it