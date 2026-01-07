In Iran, le forze di polizia iniziano a disertare, segnalando un possibile cambio di scenario interno. Parallelamente, gli Stati Uniti aumentano la presenza militare nella regione, con l'uso di bombardieri. Questi sviluppi indicano una situazione di crescente tensione, con ripercussioni sulla stabilità regionale e sui rapporti internazionali.

Nel regime iraniano sotto pressione anche la polizia scricchiola. Intanto, le basi militari degli Stati Uniti in Medio Oriente sarebbero in movimento. Nel decimo giorno di proteste consecutive nel Paese, una grande folla si è radunata al Gran Bazar di Teheran e manifestanti hanno intonato slogan contro il regime in altre città. Fragilità interna crescente e deterrenza esterna, dunque, stanno mettendo in crisi gli ayatollah. E il malcontento economico sarebbe emerso anche tra i ranghi della polizia che denuncerebbero stipendi insufficienti, condizioni di vita insostenibili e l'impossibilità di mantenere la famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, la polizia inizia a disertare. E gli Usa alzano i bombardieri

Leggi anche: Scioperi e cortei, dilaga la protesta in Iran: «Morte a Khamenei». La polizia spara sulla folla. Gli Usa: «Basta, la gente vuole libertà» – Foto e video

Leggi anche: Esplosioni a Caracas, attacco al Venezuela: gli Usa alzano il tiro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Iran, la polizia inizia a disertare. E gli Usa alzano i bombardieri - Intanto, le basi militari degli Stati Uniti in Medio Oriente sarebbero in movimento. iltempo.it