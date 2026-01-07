Inter e Napoli sfida d' alta quota ma a distanza Con vista San Siro

L’Inter affronta il Verona in una sfida importante, mentre il Napoli si prepara a sfidare il Parma, con la partita che si gioca a distanza e sulla scena di San Siro. Contemporaneamente, Conte torna in casa contro il Verona e Chivu si sposta a Parma, dove l’Inter ha costruito la sua storia. Un momento di confronto tra squadre di alta quota, ognuna con obiettivi e sfide proprie nel campionato di Serie A.

Conte in casa contro il Verona, Chivu in viaggio a Parma, là dove in 13 partite di Serie A si è conquistato l'Inter, che oggi sta dimostrando di meritare. Gioca prima il Napoli, che potrebbe ritrovarsi in testa nel momento in cui scenderà in campo l'Inter. La sfida è indiretta e per gli allenatori la tentazione forte sarebbe quella di guardare già al faccia a faccia di domenica a San Siro, guai però ad arrivarci senza una vittoria. E non solo perché entrambe hanno ancora da fare i conti col Milan, che all'andata le ha battute tutte e due. Perciò, sì a qualche cambio, ma niente rivoluzioni. Soprattutto Conte, che visti gl'infortuni non è che abbia poi tanto da scialare.

