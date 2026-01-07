Insidia ghiaccio atteso un crollo delle temperature fino a -7°C | diramata l' allerta gialla

Dopo la neve dell’Epifania, si prevede un calo delle temperature, con valori fino a -7°C. L’attenzione si concentra sul ghiaccio, che rappresenta un rischio nelle aree interessate. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla, indicando la necessità di prestare attenzione alle condizioni stradali e alle possibili criticità legate al gelo. È importante adottare le misure di prudenza per garantire la sicurezza durante le ore più fredde.

