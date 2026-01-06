Freddo gelido in collina e montagna diramata una allerta meteo gialla per temperature estreme

Mercoledì 7 gennaio, le temperature nelle zone di collina e montagna si abbasseranno significativamente, con un abbassamento delle temperature che potrebbe raggiungere livelli estremi. È stata diramata un’allerta meteorologica gialla, invitando a prestare attenzione alle condizioni atmosferiche. Si consiglia di adottare le necessarie precauzioni per affrontare le basse temperature e monitorare gli aggiornamenti delle previsioni.

Calano a picco le temperature, soprattutto in collina e montagna, è questa la previsione per mercoledì 7 gennaio. E' stata diramata una allerta meteo 'gialla' per temperature estreme che riguarda le zone collinari e montane della provincia di Forlì-Cesena, del Riminese e del Ravennate.

