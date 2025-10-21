Atalanta brutte notizie per Scalvini | ancora uno stop per infortunio L’ennesimo problema fisico rallenta la crescita del centrale della Dea
Atalanta, ancora uno stop per Scalvini. Il difensore si è fermato per un infortunio al bicipite femorale e lo stop si prospetta lungo La carriera di Giorgio Scalvini, giovane talento del calcio italiano, è purtroppo segnata da una serie sfortunata di infortuni che ne stanno rallentando la crescita. Negli ultimi 504 giorni, il difensore ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
