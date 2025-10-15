Nuovo infortunio per l’Inter | stop per Darmian salta la Roma

Non c'è pace per l'Inter di Cristian Chivu, che dopo gli stop di Thuram e Di Gennaro perde un altro giocatore in vista del big match contro la Roma. Il club nerazzurro ha infatti comunicato che Matteo Darmian ha accusato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Il difensore salterà sicuramente la gara con i giallorossi, mentre per il match del 25 ottobre contro il Napoli sarà necessario attendere l'esito dei prossimi controlli. Il comunicato ufficiale dell'Inter. Questa la nota del club nerazzurro: " Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano.

