Infortunati Juve indicazioni importantissime dalla Continassa | Yildiz torna in gruppo ci sono novità su Kelly Le ultimissime – VIDEO

Infortunati Juve, buone notizie per l’attacco, ansia in difesa: il turco torna in gruppo dopo il riposo, l’inglese assente alla rifinitura e non ci sarà. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La Juventus ha svolto oggi alla Continassa la seduta di rifinitura alla vigilia del fondamentale match di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Una seduta decisiva per Luciano Spalletti, che ha dovuto fare la conta dei presenti e degli assenti in vista del suo esordio europeo sulla panchina bianconera. Dall’allenamento sono arrivate una notizia ottima e una pessima, che confermano l’emergenza totale in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

