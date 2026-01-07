Inflazione in crescita all’1,5% nel 2025

Secondo le stime dell’Istat, l’inflazione in Italia nel 2025 si attesta in media all’1,5%. A dicembre, si registra anche un aumento del costo del carrello della spesa. Questi dati evidenziano una leggera crescita dei prezzi, influenzando i consumi delle famiglie e l’andamento dell’economia nazionale. È importante monitorare queste variazioni per comprendere meglio il contesto economico in cui si muovono cittadini e imprese.

L’inflazione è in crescita in media all’1,5% nel 2025. La stima è dell’ Istat. A dicembre 2025 – viene fatto presente – aumenta anche il carrello della spesa. Aumento dei prezzi. L’aumento dei prezzi nel 2025 corrisponde a un dato in salita rispetto all’1% nel 2024. L’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (inflazione di fondo) e quella al netto dei soli energetici mostrano invece un aumento medio annuo rispettivamente dell’1,9% (+2% nell’anno precedente) e del 2% (+2,1% nel 2024). In salita dell’1,2% su base annuale. Secondo le stime preliminari dell’Istat a dicembre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell’1,2% su base annua (dal +1,1% del mese precedente). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inflazione in crescita all’1,5% nel 2025 Leggi anche: L’inflazione in crescita all’1,5% nel 2025 Leggi anche: A Modena inflazione in rallentamento: frena la crescita dei prezzi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inflazione, Istat: a dicembre prezzi su dell’1,2% annuo e carrello della spesa +2,2% - A dicembre l’inflazione accelera: benzina, alimentari e trasporti spingono i prezzi verso l’alto. adnkronos.com

L’inflazione in crescita all’1,5% nel 2025 - A dicembre dell’anno scorso accelerazione per il carrello della spesa. lapresse.it

Economia, Istat: a dicembre l’inflazione sale all’1,2%, nel 2025 all’1,5% - Secondo le stime preliminari dell'Istat, a dicembre l'inflazione registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,2% su base ... ildiariodellavoro.it

Inflazione in Sicilia, il territorio aretuseo tra le province più colpite

Code aumentate ai caselli con automobilisti alla ricerca delle monetine. Crea disagi l'adeguamento tariffario di cinque centesimi concordato da Tangenziale di Napoli e Governo per allineare il pedaggio alla crescita dell'inflazione - facebook.com facebook

Conclusione Il 2025 non ha portato una sola riforma. Ha portato credibilità a tutto il sistema. Crescita superiore alla media mondiale. Inflazione inferiore alla media mondiale. Investimenti diretti esteri resilienti nonostante il rallentamento globale. Espansione in x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.