A Modena inflazione in rallentamento | frena la crescita dei prezzi

Complici il calo dei prezzi nei trasporti, nella ricreazione e cultura e nel comparto alimentare, a settembre l’inflazione a Modena ha registrato un nuovo rallentamento.L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato sul territorio comunale, segna infatti una variazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

