Incidente tra Pannocchia e Pilastro auto fuori strada nella notte
Nella notte si è verificato un incidente sulla strada tra Pannocchia e Pilastro, con un'auto che è uscita di strada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza. La situazione è sotto controllo, e ulteriori dettagli saranno comunicati una volta completate le indagini.
Incidente stradale in tarda serata lungo la strada che collega Pannocchia e Pilastro, dove un’automobile è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.Sul posto è intervenuta la Questura per i rilievi e la gestione della viabilità. Alla guida del veicolo si trovava una donna di 44. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
