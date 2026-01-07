Incidente tra Pannocchia e Pilastro auto fuori strada nella notte

Nella notte si è verificato un incidente sulla strada tra Pannocchia e Pilastro, con un'auto che è uscita di strada. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza. La situazione è sotto controllo, e ulteriori dettagli saranno comunicati una volta completate le indagini.

