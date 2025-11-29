Arezzo incidente nella notte | auto finisce fuori strada feriti 4 giovani

Firenzepost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giovani sono rimasti feriti - tre uomini, due di 26 anni e un 30enne, e una ragazza di 20 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

arezzo incidente notte autoQuattro giovani feriti nell'auto fuori strada nella notte sulla Sr71, uno estratto dai vigili del fuoco - Incidente stradale alle 2 di sabato 29 novembre lungo la strada regionale 71 all'altezza di Ottavo, tra Vitiano e Rigutino, nel comune di Arezzo. Lo riporta corrierediarezzo.it

