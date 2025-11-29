Arezzo incidente nella notte | auto finisce fuori strada feriti 4 giovani
Quattro giovani sono rimasti feriti - tre uomini, due di 26 anni e un 30enne, e una ragazza di 20 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente a Ripa di Olmo, alle porte di Arezzo. Sono intervenuti il 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. - facebook.com Vai su Facebook
? In #A1, 1 km di coda per incidente al km 367+000 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. #viabiliTOS Vai su X
Quattro giovani feriti nell'auto fuori strada nella notte sulla Sr71, uno estratto dai vigili del fuoco - Incidente stradale alle 2 di sabato 29 novembre lungo la strada regionale 71 all'altezza di Ottavo, tra Vitiano e Rigutino, nel comune di Arezzo. Lo riporta corrierediarezzo.it
Quattro feriti nell'auto finita fuori strada - AREZZO: Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Segnala toscanamedianews.it
Scontro nella notte, 4 feriti - AREZZO: Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Scrive toscanamedianews.it