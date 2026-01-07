Incidente in via Vespucci durante l’inseguimento un giovane si costituisce | Sono stato io

Un giovane si è costituito spontaneamente presso il Comando di polizia locale in relazione all’incidente avvenuto in via Vespucci durante un inseguimento, nel primo pomeriggio di ieri, giorno dell’Epifania. Il ragazzo ha ammesso di essere alla guida dello scooter coinvolto, nel quale sono rimaste ferite due agenti. La sua identità è stata verificata e sono in corso ulteriori accertamenti sull’accaduto.

Si è presentato spontaneamente al Comando di polizia locale il giovane che nel primo pomeriggio di ieri, giorno dell'Epifania, era alla guida dello scooter che ha provocato l’incidente in via Vespucci in cui sono rimaste ferite due agenti.Incidente durante l'inseguimento: si costituisce un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Incidente in via Vespucci durante l’inseguimento, un giovane si costituisce: “Sono stato io” Leggi anche: Incidente in via Vespucci durante l'inseguimento: stretta sul fuggitivo. Ferite due agenti della polizia locale Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone, 15enne si costituisce: "Sono stato io" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Latina – Incidente per la polizia locale durante un inseguimento, due agenti ferite; Scontro tra una pattuglia della Polizia locale e un suv, due agenti ferite; Auto investe una ragazza a Villa Raspa di Spoltore: ricoverata in ospedale; Incidente a Latina durante un inseguimento, due feriti. Incidente viale Kennedy-Via Vespucci, si è presentato alla Polizia locale il ricercato - LATINA – Ha 23 anni ed è già conosciuto alle forze di polizia il giovane che in sella ad uno scooter, per sfuggire un controllo della Polizia locale, ieri pomeriggio ha causato il grave incidente stra ... radioluna.it Latina, causa un incidente durante l'inseguimento: giovane pregiudicato si consegna alla polizia locale - Questa mattina si è presentato spontaneamente al comando di polizia locale di Latina il giovane pregiudicato che ieri pomeriggio era in sella ... msn.com

Incidente con la Porsche contro un albero a 19 anni: indagini per verificare se l'auto è la stessa che da giorni sgommava per le vie cittadine - Un diciannovenne residente a Marcon è ricoverato in rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre per le ferite riportate in un incidente stradale. ilgazzettino.it

Grave incidente tra viale Kennedy e viale Vespucci, feriti due agenti della Polizia Locale e l'automobilista coinvolto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.