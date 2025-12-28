“Sono io che ho accoltellato il ragazzo a Chiaia”: poche parole per ammettere una responsabilità terribile, l'accoltellamento del giovane calciatore dell'Angri Bruno Petrone, 18 anni, finito in codice rosso in ospedale con due coltellate all'addome. A pronunciarle un ragazzino di soli 15 anni che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Ferimento Bruno Petrone, 15enne si costituisce: "Sono stato io"

Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone, un 15enne ai Carabinieri: "Sono stato io"

Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne e un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne; Ferimento Bruno Petrone, un 15enne ai Carabinieri: Sono stato io; Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne; Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave».

Baby calciatore accoltellato a Napoli, si costituiscono un 15enne e un 17enne. Chi è Bruno Petrone: «È grave» - Svolta nell'inchiesta sul ferimento del baby calciatore Bruno Petrone nel quartiere Chiaia a Napoli: sabato pomeriggio un 15enne si è consegnato ai carabinieri ammettendo di ... msn.com