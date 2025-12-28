Ferimento Bruno Petrone 15enne si costituisce | Sono stato io
“Sono io che ho accoltellato il ragazzo a Chiaia”: poche parole per ammettere una responsabilità terribile, l'accoltellamento del giovane calciatore dell'Angri Bruno Petrone, 18 anni, finito in codice rosso in ospedale con due coltellate all'addome. A pronunciarle un ragazzino di soli 15 anni che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
