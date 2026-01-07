Incidente a Santa Margherita Belice scontro fra furgone e auto elettrica | muore 42enne

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada statale 188 a Santa Margherita Belice, vicino alla cantina Corbera. Uno scontro tra un furgone e un'auto elettrica ha causato la morte di un uomo di 42 anni. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Incidente stradale mortale questa mattina lungo la strada statale 188, in territorio di Santa Margherita Belice, nei pressi della cantina Corbera. A perdere la vita è stato un uomo di 42 anni. Le sue generalità non sono ancora state rese note. Secondo una prima ricostruzione, il furgoncino su cui.

