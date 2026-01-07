Incidente a Santa Margherita Belice scontro fra furgone e auto elettrica

Un incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 188, nei pressi della cantina Corbera, a Santa Margherita Belice. Lo scontro ha coinvolto un furgone e un’auto elettrica, risultando particolarmente grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e chiarire le cause dell’incidente.

Tragico incidente sulla provinciale Santa Margherita–Menfi: muore una donna di 55 anni - Un grave incidente stradale è costato la vita a una donna di 55 anni, residente a Santa Margherita di Belìce. scrivolibero.it

Incidente mortale, vittima una donna - Una donna e' morta in un incidente lungo la provinciale che collega Menfi a Santa Margherita di Belice, nell'Agrigentino. rainews.it

Manco il tempo di scriverlo. Primo incidente, alla rotatoria di Santa Fara a Bari. Polizia locale sul posto.. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.