Incendio a Orzinuovi | la 75enne Maria Teresa Brognoli muore in casa per una sigaretta lasciata accesa

A Orzinuovi, in provincia di Brescia, una donna di 75 anni, Maria Teresa Brognoli, ha perso la vita in un incendio domestico scoppiato nella sua camera da letto. La causa dell’incendio sembra essere una sigaretta lasciata accesa. L’incidente ha causato la morte della donna, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Orzinuovi (Brescia) – Una donna di 75 anni, Maria Teresa Brognoli, è stata trovata morta in casa a causa di un incendio divampato nella sua camera da letto. I fatti sono accaduti mercoledì mattina in via Volta a Orzinuovi, a poca distanza dal centro della città della bassa bresciana, non distante dalla piazza principale. La vittima. Maria Teresa Brognoli era paralizzata. Da anni non camminava più e per muoversi usava la sedia a rotelle. Aveva bisogno di essere aiutata. Probabilmente si è addormentata a letto senza spegnere la sigaretta, che ha innescato così il rogo, che l’ha uccisa. Forse la pensionata si è resa conto di quanto stava accadendo, ma non è riuscita a allontanarsi dal materasso che bruciava proprio perché inferma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

