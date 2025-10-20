Floria Paissoni morta nell'incendio di casa a Sarnico | una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo
La Procura di Bergamo sta indagando sulla morte di Floria Paissoni, deceduta il 19 ottobre in seguito all'incendio scoppiato in casa sua a Sarnico. È stata disposta l'autopsia e il sequestro dell'abitazione. La causa del rogo potrebbe essere una sigaretta rimasta accesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Floria Paissoni e il suo cane sarebbero morti intossicati dal fumo causato dall’incendio - facebook.com Vai su Facebook
Floria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo - La Procura di Bergamo sta indagando sulla morte di Floria Paissoni, deceduta il 19 ottobre in seguito all'incendio scoppiato in casa sua a Sarnico ... Come scrive fanpage.it
Sarnico, donna di 75 anni muore in un incendio: le fiamme nella stanza da letto, trovato senza vita anche il suo cane - I vigili del fuoco hanno cercato di salvare Floria Paissoni, ma non c'è stato nulla da fare: sarebbe morta asfissiata. Si legge su bergamo.corriere.it
Muore carbonizzata insieme al suo cagnolino a causa di un incendio, indagini in corso - Floria Paissoni, 75 anni, residente a Sarnico, nel Bergamasco, è deceduta nella notte tra sabato e domenica a seguito dell’incendio de ... Come scrive blitzquotidiano.it