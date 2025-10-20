Floria Paissoni morta nell'incendio di casa a Sarnico | una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Bergamo sta indagando sulla morte di Floria Paissoni, deceduta il 19 ottobre in seguito all'incendio scoppiato in casa sua a Sarnico. È stata disposta l'autopsia e il sequestro dell'abitazione. La causa del rogo potrebbe essere una sigaretta rimasta accesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

floria paissoni morta nellFloria Paissoni morta nell’incendio di casa a Sarnico: una sigaretta rimasta accesa potrebbe aver causato il rogo - La Procura di Bergamo sta indagando sulla morte di Floria Paissoni, deceduta il 19 ottobre in seguito all'incendio scoppiato in casa sua a Sarnico ... Come scrive fanpage.it

floria paissoni morta nellSarnico, donna di 75 anni muore in un incendio: le fiamme nella stanza da letto, trovato senza vita anche il suo cane - I vigili del fuoco hanno cercato di salvare Floria Paissoni, ma non c'è stato nulla da fare: sarebbe morta asfissiata. Si legge su bergamo.corriere.it

floria paissoni morta nellMuore carbonizzata insieme al suo cagnolino a causa di un incendio, indagini in corso - Floria Paissoni, 75 anni, residente a Sarnico, nel Bergamasco, è deceduta nella notte tra sabato e domenica a seguito dell’incendio de ... Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Floria Paissoni Morta Nell