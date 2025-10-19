Sarnico 75enne muore in un incendio in casa con il suo cane L’abitazione sotto sequestro - Foto

Ecodibergamo.it | 19 ott 2025

LA TRAGEDIA. Floria Paissoni è morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre nell’incendio della sua abitazione: intossicato dal fumo anche il suo cane. È accaduto a Sarnico, in via Campomatto, attorno alle 4,20. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

