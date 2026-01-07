In piazza Cavour a Rimini si apre una mostra dedicata alla Natività, realizzata dagli studenti della Laba – Libera Accademia di Belle Arti di Rimini. L’esposizione presenta le raffigurazioni dei Re Magi e della Madonna con Bambino, offrendo uno sguardo sul percorso artistico e didattico dei giovani artisti. Un'occasione per apprezzare il valore dell’arte come momento di riflessione e tradizione durante le festività dell’Epifania.

L’Epifania a Rimini passa anche attraverso l’arte e la didattica grazie alla mostra in piazza Cavour I Re Magi e Madonna con Bambino, firmata dalla Laba – Libera accademia di belle arti di Rimini. Le tavole con i lavori realizzati dagli studenti sono state inaugurate ieri alle 17 accanto alla fontana della Pigna e resteranno esposte fino al 13 gennaio, quando verranno trasferite in uno spazio al chiuso ancora da definire. La mostra nasce dalla volontà di non riproporre un’iconografia tradizionale fine a se stessa, ma di esplorarne nuove possibilità espressive e interpretative. Le opere in esposizione, tutte firmate dagli alunni della scuola, raccontano la Natività e l’arrivo dei Magi attraverso tecniche e stili diversi: dal carboncino all’olio, dall’acquerello al mosaico, dalla scultura al bassorilievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In mostra la Natività ‘firmata’ dagli studenti

Leggi anche: Presepe del Carnevale di Viareggio. Nel Duomo la Natività innovativa firmata dai maestri della cartapesta

Leggi anche: Mostra alla Cittadella della Pesca. Manufatti con materiali di recupero realizzati dagli studenti del liceo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

ECHI DI NATIVITÀ nelle opere di Tonino Maurizi Ultimo giorno di apertura della mostra Martedì 6 gennaio 2026 presso la sede dell’Associazione Santa Croce Corso Baccio, 40 - Sant’Elpidio a Mare ORARIO DI APERTURA DELLA MOSTRA mattino dalle ore - facebook.com facebook