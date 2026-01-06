Elly Schlein ‘travestita’ da Befana | il post sessista del sindaco di Trieste Il Pd | Body shaming come arma politica

Il sindaco di Trieste ha pubblicato un post che ha suscitato polemiche, accusato di sessismo per aver paragonato Elly Schlein a una Befana. Il commento ha generato reazioni, con il Pd che ha definito l’episodio un esempio di body shaming utilizzato a fini politici. Già in passato, il sindaco aveva fatto dichiarazioni offensive nei confronti di esponenti femminili, alimentando un clima di tensione e discussione sulla parità di genere.

Trieste, 6 gennaio 2026 – Scivoloni di stampo sessista ne aveva già fatti il sindaco di Trieste, come quando un consiglio comunale si è alzato in piedi e ha urlato contro una consigliera dell’opposizione: “Non mi sono mai fatto comandare da una donna, tanto meno da te”. Ma ora Roberto Dipiazza torna sotto i riflettori e questa volta lo scivolone non passerà inosservato nemmeno ai vertici del suo partito. Oggi, per ‘festeggiare’ l’Epifania, il forzista Dipiazza ha pubblicato un post sui social con un fotomontaggio di Elly Schlein in versione Befana. La reazione è stata immediata, non solo tra le file del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica” Leggi anche: Epifania, il sindaco di Trieste pubblica un fotomontaggio di Elly Schlein vestita da Befana. Il Pd: «Gesto sessista» Leggi anche: Epifania, auguri a Elly Schlein dal sindaco di Trieste: ecco il POST che fa infuriare il PD Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica” - È il secondo scivolone sessista in pochi giorni, il 18 dicembre ha urlato in aula: “Non mi sono mai fatto comandate da una donn ... quotidiano.net

