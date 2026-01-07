Il silenzio di Schlein sull’Iran mette in luce le difficoltà del Pd nel riconoscere apertamente le dittature. Mentre le vittime dei pasdaran e dei bassiji vengono colpite negli ospedali di Ilam, l’assenza di parole chiare evidenzia una complessità politica e morale nel affrontare questi temi. Una posizione che rischia di indebolire la coerenza e l’autenticità del discorso democratico.

Siamo a una quarantina di vittime dei pasdaran e dei bassiji. Li vediamo mentre entrano nell’ospedale di Ilam e sparano a raffica nelle corsie sui ricoverati e sui manifestanti che vi si sono rifugiati. niente. Elly Schlein tace. Sono passati giorni e giorni dall’ennesima rivolta iraniana e lei continua a tacere. Setacciamo la Rete per trovare non si dice una flottiglia in partenza per il Golfo Persico, ma almeno un cenno di protesta, un minimo di solidarietà, insomma qualcuno del vertice del Pd che si esponga un po’ a favore delle donne e degli uomini, delle ragazze e dei ragazzi che rischiano la morte per protestare contro la più feroce e oscena dittatura islamica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il silenzio di Schlein sull’Iran e la difficoltà del Pd a chiamare le dittature col loro nome

