Latina – Come ormai da tradizione, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, in servizio nella giornata di Natale, si è recato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti per portare un sorriso ai piccoli pazienti. La visita nel reparto di Pediatria il giorno di Natale. Nel corso della mattinata del 25 dicembre, i Vigili del Fuoco hanno consegnato doni ai bambini presenti in reparto, creando un momento di leggerezza e serenità da condividere con i genitori, in un contesto delicato come quello ospedaliero. Un’iniziativa che si rinnova ogni anno. Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce in una tradizione consolidata del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, da sempre attento non solo alla sicurezza del territorio ma anche alla dimensione umana e sociale del proprio ruolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: I pompieri di Merate portano doni e sorrisi ai piccoli pazienti della Pediatria

Leggi anche: I carabinieri celebrano la patrona e portano piccoli doni ai bambini ricoverati in pediatria e oncoematologia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

E’ Natale: una visita speciale e regali per i piccoli pazienti dell’ospedale Goretti; La magia del Natale contagia il reparto di Pediatria al Papardo: sorrisi e doni per i piccoli pazienti; Natale di solidarietà all'ospedale di Viterbo, doni e sorrisi per i bambini ricoverati; Caramelle, dolciumi ma soprattutto sorrisi: Babbo Natale nei corridoi della Pediatria del Bufalini.

Latina, Natale di sorrisi in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati - Natale di solidarietà a Latina: i Vigili del Fuoco in Pediatria al Santa Maria Goretti con doni e sorrisi per i bambini ricoverati. ilfaroonline.it