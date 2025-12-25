Latina Natale di sorrisi in Pediatria | i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati
Latina – Come ormai da tradizione, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, in servizio nella giornata di Natale, si è recato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Goretti per portare un sorriso ai piccoli pazienti. La visita nel reparto di Pediatria il giorno di Natale. Nel corso della mattinata del 25 dicembre, i Vigili del Fuoco hanno consegnato doni ai bambini presenti in reparto, creando un momento di leggerezza e serenità da condividere con i genitori, in un contesto delicato come quello ospedaliero. Un’iniziativa che si rinnova ogni anno. Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce in una tradizione consolidata del Comando dei Vigili del Fuoco di Latina, da sempre attento non solo alla sicurezza del territorio ma anche alla dimensione umana e sociale del proprio ruolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
