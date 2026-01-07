Il podcast di Neville funzionava talmente bene che è stato acquisito da un gigante di YouTube

Il podcast di Gary Neville, molto seguito, è stato recentemente acquisito da Global, uno dei principali gruppi di media radiofonici in Europa. La società, nota come The Overlap e co-fondata da Neville e Scott Melvin, entra così a far parte di un importante network che gestisce anche canali come LBC e podcast come The News Agents. Questa operazione rappresenta un passo significativo nel panorama dei media digitali e radiofonici.

Il fortunatissimo podcast di Gary Neville è stato appena assorbito da un gigante di YouTube. The Overlap, la società media co-fondata dall'ex bandiera del Manchester United insieme a Scott Melvin, è stata acquisita da una delle più grandi società radiofoniche commerciali d'Europa, la Global che già possiede canali come LBC e podcast come The News Agents. Si tratta, scrive il Guardian dell'ultimo "segnale della crescente influenza della piattaforma di streaming nella trasmissione di eventi sportivi". "L'accordo mira a utilizzare l'outlet di Neville per emulare il successo di un'altra rete di podcast video fondata da un ex calciatore: Goalhanger di Gary Lineker, che regolarmente è in cima alle classifiche dei podcast con la sua serie di programmi "The Rest Is.

