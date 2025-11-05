Dune 3 Robert Pattinson | Sul set nel deserto faceva talmente caldo che il mio cervello non funzionava più

Durante le riprese di Dune 3, Robert Pattinson racconta condizioni estreme nel deserto e difficoltà fisiche sul set. Il cast, da Zendaya ad Austin Butler, conferma un giro di produzione estremamente impegnativo per l'ultimo capitolo diretto da Denis Villeneuve. Il set di Dune 3, nuovamente ambientato nei paesaggi reali del deserto arabo, ha imposto sfide fisiche importanti agli interpreti. Robert Pattinson, nuova aggiunta al cast, ha descritto le riprese come un'esperienza al limite, rivelando quanto le alte temperature abbiano condizionato le giornate di lavoro. L'esperienza di Pattinson sotto il sole di Dune Robert Pattinson ha recentemente raccontato senza filtri la sua esperienza durante le riprese del nuovo film di Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

