Il fortunatissimo podcast di Neville è stato assorbito da un gigante di YouTube

Il podcast di Gary Neville è stato recentemente acquisito da Global, uno dei principali gruppi radiofonici europei, proprietario di canali come LBC e di altri podcast di rilievo. La società media The Overlap, fondata dall’ex calciatore insieme a Scott Melvin, sarà integrata nelle piattaforme di Global, ampliando così la sua presenza nel settore dei contenuti digitali e dei podcast.

Il fortunatissimo podcast di Gary Neville è stato appena assorbito da un gigante di YouTube. The Overlap, la società media co-fondata dall’ex bandiera del Manchester United insieme a Scott Melvin è stata acquisita da una delle più grandi società radiofoniche commerciali d’Europa, la Global che già possiede canali come LBC e podcast come The News Agents. Si tratta, scrive il Guardian dell’ultimo “segnale della crescente influenza della piattaforma di streaming nella trasmissione di eventi sportivi”. “L’accordo mira a utilizzare l’outlet di Neville per emulare il successo di un’altra rete di podcast video fondata da un ex calciatore: Goalhanger di Gary Lineker, che regolarmente è in cima alle classifiche dei podcast con la sua serie di programmi “The Rest Is. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il fortunatissimo podcast di Neville è stato assorbito da un gigante di YouTube Leggi anche: Passi da gigante per lo stadio della Roma. Al via la Festa del Cinema. ASCOLTA il podcast di oggi 16 ottobre Leggi anche: Borini firma a sorpresa per il Salford, in quarta serie inglese: è la squadra di Beckham e Neville

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.