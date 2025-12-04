Sunderland la rinascita passa dalla gestione e non dai colpi | così Ghisolfi ha costruito la neopromossa più efficace degli ultimi vent’anni

Il Sunderland è tornato in Premier League con l’etichetta ingombrante della “nobile decaduta”, ma la risposta sul campo ha ribaltato ogni previsione. Dopo tredici giornate la squadra si è ritagliata uno spazio inatteso nelle zone nobili della classifica, mostrando una solidità rara per chi arriva dalla Championship. È la fotografia di un lavoro costruito senza invenzioni geniali, ma con una gestione meticolosa di risorse imponenti, impiegate con rigore e senza eccessi. Una formula che oggi consente ai Black Cats di vivere una stagione che, numeri alla mano, non si vedeva da vent’anni. Inseguire la propria storia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Sunderland, la rinascita passa dalla gestione e non dai colpi: così Ghisolfi ha costruito la neopromossa più efficace degli ultimi vent’anni

