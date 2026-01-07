Aria più pulita in Veneto | secondo Arpav nel 2025 ci sono stati i valori migliori degli ultimi vent’anni

Nel 2025, il Veneto ha registrato i valori di qualità dell’aria più bassi degli ultimi vent’anni, secondo i dati preliminari del report “La qualità dell’aria in breve 2025” di Arpav. Le rilevazioni della rete regionale evidenziano un miglioramento costante, confermando l’efficacia delle politiche ambientali adottate e la progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nella regione.

Qualità dell'aria, in Veneto nel 2024 è stata più pulita grazie a pioggia e nuove tecnologie green - Per una volta, e ce n’è bisogno, arriva una buona notizia sulla qualità dell’aria: il 2024 è stato fra gli anni migliori degli ultimi venti in Veneto. corrieredelveneto.corriere.it

Zuccherificio, il gruppo Aria pulita rivela il confronto con il sindaco di Fano: «Il palas al posto del polo logistico ma vietate le aziende insalubri» - Nel frattempo, il gruppo (senza dare visibilità pubblica alla sua azione come gli chiedeva il sindaco Serfilippi) ha continuato a battersi in un serrato confronto con il Comune e con la Provincia ... corriereadriatico.it

40 · 28 | Quali sono le parole chiave per scegliere l’aria pulita Scopriamolo insieme il 28 gennaio 2020 dalle ore 10.30! Come Continuate a seguirci in questi giorni! | Vaillant - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.