Gian Marco Serafini, pastore con oltre 60 anni di esperienza, gestisce un gregge di circa 80 pecore a Ferrara. Di recente ha commentato di non aver mai incontrato lupi, attribuendo questa fortuna alla sua costanza e attenzione. La sua attività, tramandata di generazione in generazione, rappresenta un esempio di tradizione e dedizione nel settore zootecnico locale.

Ferrara, 7 gennaio 2026 – Gian Marco Serafini, 62 anni, fa il pastore da una vita, da sempre. Prima di lui il nonno, poi il padre. Appartiene ormai, lui sì, ad una specie in via d’estinzione. Nella nostra in provincia ci sono 5 o 6 allevamenti di una certa rilevanza, in tutto non superano la decina. E’ il dato diffuso dall’ Associazione Regionale Allevatori. Vanno poi considerati quelli di tipo familiare, con uno o due capi di pecore o capre (ad esempio gli agriturismi o fattorie didattiche). In totale siamo attorno a 2530 aziende agricole che hanno ovini e caprini. Siete rimasti in pochi. I lupi, è preoccupato? "Se devo essere sincero io fino a questo momento non li ho mai visti, non me li sono trovati mai davanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pastore Gian Marco: “Ho un gregge di 80 pecore. Lupi non ne ho mai visti, sono stato fortunato”

