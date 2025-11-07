È stato trovato l’erede | Marco 67 anni vive a Padova È lui il figlio mai riconosciuto del dj | Non ho avuto nessun danno | ho vissuto bene con mia madre e non mi sono mai sentito solo
Mona, la vedova del dj svedese, aveva lanciato diversi appelli a Chi l’ha visto? per trovare il bambino, nato a Trieste nel 1958. E Marco è stato rintracciato giusto in tempo: il termine per accettare la sua cospicua eredità scadrà a fine novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
"Iniziare questa settimana visitando un luogo speciale". Kimi Antonelli si è recato al cimitero di Morumbi per far visita alla tomba di Ayrton Senna. Poco dopo il pilota della Mercedes è stato trovato nei pressi della tomba mentre leggeva un libro... ma non un libr
"Dopo l'Isola dei Famosi sono caduto nel buio dell'anoressia. Ero diventato uno scheletro, ma dopo 5 lunghi anni ho trovato la forza di rinascere". Laerte Pappalardo a #LVB