È stato trovato l’erede | Marco 67 anni vive a Padova È lui il figlio mai riconosciuto del dj | Non ho avuto nessun danno | ho vissuto bene con mia madre e non mi sono mai sentito solo

Vanityfair.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mona, la vedova del dj svedese, aveva lanciato diversi appelli a Chi l’ha visto? per trovare il bambino, nato a Trieste nel 1958. E Marco è stato rintracciato giusto in tempo: il termine per accettare la sua cospicua eredità scadrà a fine novembre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

