Il killer della Brown University aveva pianificato l' attacco da tre anni

Un uomo, responsabile della sparatoria alla Brown University che ha causato due morti e un ferito, aveva pianificato l'attacco per diversi anni. Durante le indagini sono stati trovati video in cui confessava gli omicidi, senza tuttavia spiegare le motivazioni. La vicenda evidenzia la complessità di un episodio di violenza che ha scosso l’ateneo e le istituzioni coinvolte.

L'uomo identificato come l'autore della sparatoria che ha ucciso due studenti della Brown University e un professore del MIT aveva pianificato l'attacco per anni e ha lasciato dei video in cui confessava gli omicidi senza però fornire alcun movente. Lo ha comunicato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Claudio Neves Valente, 48 anni, ex studente della Brown e cittadino portoghese, è stato trovato morto in un magazzino nel New Hampshire dopo aver ucciso due studenti e ferito altri nove in un edificio di ingegneria il 13 dicembre. Due giorni dopo ha ucciso il professore del MIT Nuno F. Loureiro

Usa, suicida il killer della Brown University. Aveva ucciso lui anche il professore del Mit (3 morti e 9 feriti) - Il killer della Brown University, in Rhode Island, sarebbe lo stesso che, due giorni dopo, ha ucciso un professore del Mit, a ottanta chilometri dal luogo del primo attacco, costato la vita a due ... affaritaliani.it

Usa: killer Brown University ex compagno scuola Loureiro - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - agi.it

Il video-testamento del killer della Brown University: 11 minuti su una chiavetta Usb. Il giallo del movente x.com

Caso Brown University/scienziato ucciso. La cosa curiosa è che non è ancora uscito nulla su cosa facesse nella vita il killer. Anche indirizzo di Miami che ha indicato come abitazione è traccia morta: la casa appartiene ad un'altra persona che ha detto di non c - facebook.com facebook

