Claudio Neves Valente, noto come il killer della Brown University, è stato trovato morto in un deposito a Salem, New Hampshire. La sua morte, avvenuta con gli stessi vestiti indossati subito dopo l’omicidio, solleva nuovi interrogativi su un caso che aveva sconvolto la comunità accademica. La vicenda rimane avvolta nel mistero, lasciando spazio a molte domande sulla sua reale fine e sui dettagli ancora da chiarire.

© Ilfattoquotidiano.it - Trovato morto Claudio Neves Valente, il killer della Brown University: aveva ucciso anche il prof del Mit Loureiro

È stato trovato morto in un deposito a Salem, nel New Hampshire. Addosso aveva “gli stessi vestiti che era stato visto indossare subito dopo l’omicidio”. Con sé una borsa e due armi da fuoco, con una delle quali si è tolto la vita. Claudio Neves Valente, cittadino portoghese di 48 anni, è sfuggito per giorni alle autorità, ma si ritiene sia il responsabile della sparatoria alla Brown University – dove sono morti due studenti e altri nove sono rimasti feriti – e anche dell’uccisione del professore del Mit di Boston Nuno Loureiro, di cui era stato compagno di corso più di vent’anni fa. Era arrivato alla Brown con un visto per studenti nel 2000 e alla fine aveva ottenuto lo status di residente permanente legale nel settembre 2017. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Trovato morto Claudio Manuel Neves Valente: chi è il sospetto killer della Brown e del prof del MIT

Leggi anche: Claudio Neves Valente: trovato morto il killer dell’attacco alla Brown University e del prof

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Usa, suicida presunto killer della Brown University e del docente del Mit Nuno Loureiro; Claudio Neves Valente: trovato morto il killer dell’attacco alla Brown University e del prof; Trovato morto Claudio Manuel Neves Valente: chi è il sospetto killer della Brown e del prof del MIT; Trovato morto il sospettato dell'attacco alla Brown University, avrebbe ucciso anche uno scienziato del Mit.

Trovato morto Claudio Manuel Neves Valente: chi è il sospetto killer della Brown e del prof del MIT - Si tratta dell’ex studente Claudio Manuel Neves Valente, e sarebbe anche autore dell’omicidio di un professore del ... fanpage.it

Attentato alla Brown University, trovato morto il killer: ha ucciso anche lo scienziato del MIT a Boston - È questo il nome dietro il killer a volto coperto che sabato 13 dicembre ha compiuto l’attacco alla Brown University, ... unita.it