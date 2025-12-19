Claudio Neves Valente | trovato morto il killer dell’attacco alla Brown University e del prof

Claudio Neves Valente, 48 anni, è stato trovato morto. Legato alla Brown University, il suo nome è associato a un attentato e alla tragica scomparsa di un professore. La sua vicenda solleva molte domande e fa emergere aspetti sconosciuti della sua vita. Un caso che scuote l’ambiente accademico e non solo.

Si chiamava Claudio Neves Valente, aveva 48 anni e forti legami sia con la Brown University. Non solo. È lo stesso che ha ucciso un professore del Mit a 80 chilometri dal luogo del primo agguato, in cui sono morti due studenti e altri nove sono rimasti divisi. Il killer è stato trovato morto. Secondo l’Fbi e la polizia di Providence si è suicidato. Valente, nonostante l’età, era uno studente dell’università del Rhode Island- Ed era portoghese, come Nuno Loureiro, 47 anni, fisico nucleare, ucciso nella sua casa a Brookline, Boston, due giorni dopo l’attacco al campus. L’attacco all’università. Sabato pomeriggio il killer era entrato in azione nel campus di Brown University, si era diretto a piedi verso l’edificio sede del dipartimento di Fisica e aveva fatto fuoco in una classe. 🔗 Leggi su Open.online

