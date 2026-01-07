Il futuro della Fi-Pi-Li Ora società e progetti Primi lavori dal 2027

Il futuro della Fi-Pi-Li si configura come un percorso articolato, con interventi e progetti che prenderanno forma a partire dal 2027. Un processo che richiederà tempo, pianificazione e adattamenti, mantenendo un ritmo costante e sostenibile. Questa evoluzione, che si svolge nell’arco dell’intera legislatura, mira a migliorare la viabilità e la qualità delle infrastrutture, affrontando con gradualità le sfide e le complessità del territorio.

di Francesco Ingardia Non uno sprint ma una maratona spalmata nell'arco della legislatura. Lungo il tracciato, rallentamenti e deviazioni. Le stesse che affliggono la Fi-Pi-Li, su cui la giunta bis di Eugenio Giani ha espresso già a più riprese la volontà di intervenire per facilitare la percorrenza ai 50mila pendolari giornalieri. Fondamentale sarà il triennio 2026-'28, partendo intanto dalla delibera d'indirizzo numero 37 licenziata il 15 dicembre scorso. Un atto politico utile a rispolverare l'iter che porta alla costituzione della società Toscana Strade spa, chiamata a gestire l'arteria stradale che collega Firenze alla costa toscana.

