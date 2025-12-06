Fi-Pi-Li | il futuro tra lavori stradali terza corsia e le ipotesi pedaggio per tir e aumento del limite di velocità

Sono tre i tratti più critici della Firenze-Pisa-Livorno a livello di traffico e incidentalità: Scandicci – Lastra a Signa, Montelupo – Ginestra Fiorentina e Pontedera – Pontedera Ponsacco. Il dato è emerso da uno studio commissionato dalla Regione Toscana a Massimo Losa, docente ordinario di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

